Salah dice que quiere seguir en Liverpool pero que "no depende" de él

El atacante egipcio Mohamed Salah afirmó este viernes que quiere continuar en el Liverpool el resto de su carrera pero que el éxito de las negociaciones para una renovación de su contrato "no depende" de él.

"No depende de mí. Pero si me lo preguntáis, me gustaría mucho quedarme aquí hasta el último día de mi carrera", afirmó.