Thomas Christiansen: "A Fidel Escobar le he visto con otra mentalidad"

Thomas Christiansen: "A Escobar le he visto con otra mentalidad"visibility

Entre los elegidos, un total de 9 jugadores fueron llamados por primera vez por el técnico Christiansen para estas eliminatorias, tras no estar presentes en las dos rondas anteriores.

Ellos son: Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Azmahar Ariano, Óscar Linton, Romeesh Ivey, Iván Anderson, Jorge Gutiérrez, Rolando Blackburn y Alfredo Stephens.

"El aspecto de Fidel ya veremos si va a ser titular, le he visto en España con una mentalidad muy buena, hace 2 días conversé con los entrenadores de su equipo y el entrenador está contento y ya de a poco va a jugar, cuando arranque en el Alcorcón puede que sea titular". mencionó Thomas Christiansen.

"A mi me gustaría ver un equipo mas regular, no dar tantas opciones al rival, el tema de la concentración, en el tema ofensivo no tengo preocupación, pero debemos estar ordenados y bien puestos en defensa", recalcó Thomas Christiansen.

Tema Román Torres

"Román está peleando para entrar en una llamada, nadie tiene la puerta cerrada, ya hay jugadores que tengo vistos, como Jiovany Ramos".

La fecha FIFA inicia el próximo 31 de agosto por lo que se espera que el grueso de los jugadores convocados arriben al país los primeros días de septiembre.

Los jugadores llamados tendrán que concentrarse el sábado 28 de agosto y realizar las pruebas contra la COVID-19 y arrancaran los entrenamientos el domingo 29.

Costa Rica será el primer rival de Panamá en la octagonal el 2 de septiembre en el estadio Rommel Fernández; el 5 visitará a Jamaica y el 8 recibirá a México.