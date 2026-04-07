Selección de Panamá: ¿Cuánto valen las nuevas camisetas para el Mundial 2026?

La marca Reebok puso a la venta tres camisetas de la Selección de Panamá que se utilizarán en el Mundial 2026 y que serán desveladas el próximo martes 14 de abril .

En su página web destacan una de casa, la de visitante y una alternativa.

¿Cuánto valen las nuevas camisetas de la Selección de Panamá?

Los precios de tallas de hombres y mujeres está en 79.95$, mientras que la de niños está en 59.95$

La entrega de las camisetas será a partir del 20 de abril.

La marca estadounidense que firmó que la FPF a mediados de 2022, presentó sus primeras camisetas en enero de 2023, y desde entonces ha formado parte del equipo nacional.

La Selección de Panamá tiene pendiente un amistoso ante Brasil, otro ante una nación europea y el partido de despedida en el Estadio Rommel Fernández. Los de Thomas Christiansen se estrenan en la Copa del Mundo enfrentando a Ghana el 17 de junio, para luego chocar ante Croacia e Inglaterra.