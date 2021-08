Un molesto Jorge Messi confirmó la marcha de su hijo al PSG

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1425063356021547017 Jorge Messi, al llegar al aeropuerto, confirmó que HOY Lionel firmará el contrato con PSG pic.twitter.com/PQWtbFUfDZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 10, 2021

"Averigüen en el club, pregunten allá", fueron las tajantes respuestas de Jorge Messi, al ser cuestionado por el responsable que Lionel Messi no siga en el Barcelona esta temporada.

En relación a la situación actual de su hijo en ánimo, cuando un periodista le preguntó sobre si Messi estaba triste o no, respondió: "No lo has visto?", por todo lo que ha sucedido en las últimas horas, incluyendo la conferencia de prensa de despedida, donde precisamente Jorge Messi no estuvo.

En las últimas horas había incertidumbre sobre su llegada a París con el PSG, pese a que desde el lunes, una multitud de fanáticos lo espera en las calles para recibir a su nuevo ídolo, el último campeón de Copa América y con una amplia trayectoria en el Barcelona.