Mundial Sub-17: "Mi juego es parecido al de Julián Álvarez", Kevin Walder

El delantero del Plaza Amador anotó 4 goles durante el clasificatorio para el Mundial Sub-17 y se metió dentro del once ideal del torneo.

ENTREVISTA CON FIFA

Inicios de Walder

"Inicié a los siete años, en el barrio de El Chorrillo, un barrio futbolero donde muchos futbolistas han salido adelante. Inicie empecé en El Chorrillo, a los siete años, di mis primeros pasos. Cuando cumplí 15 años me fui al Plaza Amador y ahí todo fue de lo mejor. Gracias a ese club estoy acá. Inicié bien, me dieron la oportunidad, antes de venir acá debuté en la primera división. Jugué en la segunda con solo 16 años, pude anotar seis goles. Y ahora gracias a Dios todo ha ido bien".

Sobre qué significa el fútbol para los panameños señaló: "Venimos de muchos barrios pobres, de muchas luchas que hemos pasado cada uno, somos panameños de buen corazón, siempre salimos adelante. Pasamos muchas cosas de pequeños y de grande, pero recién ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas con este Mundial. Hemos pasado todo, hablado, llorado, gritado de alegría. Es el plan de Dios para salir adelante".

¿Cómo se describe Walder como jugador?

"Soy un jugador con garra, con ganas, animado con una sonrisa. Eso es lo que me saca la cara día a día. A veces sabemos que no tenemos buenos momentos, pero gracias a Dios tengo esa virtud de salir adelante pase lo que pase. Si tengo que elegir a un panameño, Gabi Torres. Siempre lo veía de pequeño, es una estrella. Me gusta mucho el fútbol de Julián Álvarez, es parecido al mio, las corro todas, aprovecho las que tengo".

Panamá Sub-17

El delantero también describió al conjunto panameño: "El grupo está tranquilo, sabemos que es un Mundial, estamos ansiosos porque falta poco para el debut. Pero estamos concentrados, paso a paso, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien en la previa para llegar y hacer las cosas bien en el Mundial. Si tengo que destacar una virtud es el corazón, el gran corazón que tiene este equipo. Es una virtud que tiene el panameño, y es lo que hace que nosotros tengamos las ganas de salir adelante".

Rivales

"Sabemos que es un grupo bien fuerte, por algo están en el mundial. Los países que están en el mundial es por algo, es un grupo bien competitivo. Fuimos a Ecuador, competimos contra ellos. Vimos a Marruecos, tiene buenos jugadores. Y está el local Indonesia, es un grupo que es a muerte. Vamos paso a paso, con Dios por delante, no tenemos que apurarnos. Primero obviamente necesitamos los primeros tres puntos contra Marruecos, y sabemos que tenemos que pasar de grupo".