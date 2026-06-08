Mundial 2026: Selección de Francia gana en su último ensayo con "Hat Trick" de Michael Olise

La selección de Francia se resarció de la inesperada derrota (1-2) que encajó la pasada semana ante Costa de Marfil y cerró este lunes la fase de preparación para el Mundial 2026 con un triunfo (3-1) sobre Irlanda del Norte con un triplete del atacante Michael Olise.
Recital de Michael Olise
Y es que Olise, que sumó su séptima diana en los diecisiete encuentros que ha disputado con los 'bleus', mostró sobre el césped del estadio Pierre-Mauroy de Lille una faceta de su juego hasta ahora desconocida, la de cazagoles.
Tal y como demostró a los cuarenta y tres minutos al enviar a las redes (1-0) un balón suelto en el interior del área norirlandesa, tras una fulgurante transición del conjunto francés trenzada entre Desire Doue y Ousmane Dembélé.
Una faceta de oportunista de la que Michael Olise volvió a hacer gala a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un despeje de la zaga visitante tras un remate de cabeza de Théo Hernandez para firmar el momentáneo 2-0.
Goles que no aplacaron la voracidad del extremo francés que a los setenta y cinco minutos culminó el triplete con un gol (3-1) que ya se ha convertido en la marca de la casa.
Tras recibir el balón en el pico del área Michael Olise condujo la pelota en paralelo a la frontal para batir al portero norirlandés Pierce Charles con un espectacular zurzado al palo largo.
Una efectividad que no pudo emular Kylian Mbappé que tendrá que esperar a una nueva oportunidad para igualar a Oliver Giroud como máximo goleador histórico de la selección francesa con un total de 57 tantos, tras ver como el colegiado anuló el gol que anotó a los veintiún minutos por fuera de juego de Doué en el pase final.
FUENTE: EFE