Juegos Centroamericanos 2025 19 de octubre de 2025 - 09:22

Juegos Centroamericanos 2025: Alyiah Lide consigue doble oro en gimnasia artística

Aliyah Danais Lide de León brilló en las finales de viga y suelo, conquistando dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2025.

Foto: guatemala2025

La gimnasta panameña Aliyah Lide brilló en las finales de viga y suelo, conquistando dos medallas de oro para Panamá en el cierre de la gimnasia artística femenina de los Juegos Centroamericanos 2025 que se desarrollan en Guatemala.

La también panameña Tatiana Tapia se colgó la medalla de plata en suelo con 12.367 puntos.

Resultados de gimnasia artística femenina en los Juegos Centroamericanos 2025

Viga de equilibrio

  1. Aliyah Danais Lide de León — 13.200 pts (Panamá)
  2. Brithany Nicole Herrera Polanco — 12.300 pts (Guatemala)
  3. Mishel Alejandra Echeverría López — 11.934 pts (Guatemala)

Suelo

  1. Aliyah Danais Lide de León — 12.534 pts (Panamá)
  2. Tatiana Tapia — 12.367 pts (Panamá)
  3. Krystal Daniela Cancax Saquec — 11.467 pts (Guatemala)

