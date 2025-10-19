Juegos Centroamericanos 2025: Alyiah Lide consigue doble oro en gimnasia artística

La gimnasta panameña Aliyah Lide brilló en las finales de viga y suelo, conquistando dos medallas de oro para Panamá en el cierre de la gimnasia artística femenina de los Juegos Centroamericanos 2025 que se desarrollan en Guatemala.
Resultados de gimnasia artística femenina en los Juegos Centroamericanos 2025
Viga de equilibrio
- Aliyah Danais Lide de León — 13.200 pts (Panamá)
- Brithany Nicole Herrera Polanco — 12.300 pts (Guatemala)
- Mishel Alejandra Echeverría López — 11.934 pts (Guatemala)
Suelo
- Aliyah Danais Lide de León — 12.534 pts (Panamá)
- Tatiana Tapia — 12.367 pts (Panamá)
- Krystal Daniela Cancax Saquec — 11.467 pts (Guatemala)