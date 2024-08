Atheyna Bylon y emotivas palabras tras recibimiento en el Salón Amarillo

Atheyna Bylon y sus emotivas declaraciones

"Primero que nada muchísimas gracias a todos por estar aquí, Dios me los bendiga, esta es una carera muy dura, pero valió la pena todo el sacrificio, fueron muchos años de preparación, de dedicación, de disciplina, de fuerza, de estar lejos de mi carrera, cada combate cuando terminaba decía que está valiendo la pena el sacrificio, gracias a mi coach, mi equipo de trabajo, a mi fisio, a todos los que me apoyan, a la Federación, al Comité Olímpico, a Pandeportes, a la Policía Nacional, comencé en la Policía Nacional a los 24 años s a boxear y digo que sin ellos no podría ser posible porque fueron ellos los que me jalaron para incursionaron en la carrera del boxeo, a mis compañeros, son el mejor team que he tenido, siempre se los digo, no cualquiera va a unos Juegos Olímpicos", mencionó la púgil panameña.

"Dios sabe porque hace las cosas, quería traer otra medalla, pero Dios sabe y me voy con esta medalla contenta, mamá te quiero, tenia que mencionarte, tu has dado todo, tu eres la que hace que yo quiera ir para allá, gracias Damaris por confiar en mí, di todo por mi país, a todos los panameños gracias, no saben cuanto agradezco todos el apoyo que me dieron, me di cuenta que todo mi sacrificio valió la pena", añadió.

"Gracias señor Presidente, es una persona que siempre nos apoya, espero que se den mejores cosas, se necesitan demasiadas instalaciones, porque lo necesitamos, por decirle yo, el boxeo olímpico no tenemos un gimnasio, de igual manera Deliser no tiene pista, Kristine gimnasio y esas cosas, espero que se den, gracias familia, los amo a todos, espérenme en el parque, iré a saltas y a celebrar", finalizó nuestra campeona Atheyna Bylon.