París 2024: Emily Santos y sus palabras después de ver acción en la cita olímpica

Mensaje de Emily Santos - París 2024

Hoy termina mi participación en mis segundos Juegos Olímpicos. La verdad es que estoy llena de muchas emociones. Tenía expectativas altas que no cumplí, pero al mismo tiempo miro atrás en los últimos 3 años de mi ciclo olímpico y me siento muy orgullosa del progreso que he logrado. Entrenar meses y meses solo para bajar milésimas de segundos y, aun así, no lograrlo es parte de la natación. Por eso celebramos más cuando bajamos tiempo, y el poder terminar mi segundo ciclo olímpico bajando más de 4 segundos me mantiene motivada para lo que puedo lograr en mi siguiente ciclo.

Un beso muy grande a toda mi familia que estuvo en las gradas apoyándome, tanto a los que estuvieron en Panamá viéndome en la televisión, su apoyo y amor me motivan a luchar por más. Muchas gracias a todos los que madrugaron para verme nadar y muchas gracias por todo el apoyo en los últimos 3 años.