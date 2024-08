Roberto Durán a Atheyna Bylon: " Hiciste lo mejor que pudiste, no te cohíbas de nada" AFP

"No te preocupes por eso, lo importante es que logramos la otra medalla, todo el pueblo está contento, tu gente está contenta, todo el mundo está contenta, todo el mundo está contenta, hiciste lo mejor que pudiste, no te cohíbas de nada, lo, todo no hiciste bien, eso fue todo", expresó "Manos de Piedra".