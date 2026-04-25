MLB: José Caballero volvió a demostrar su poder ante los Astros de Houston

José Caballero, líder de la Liga Americana en bases robadas en años consecutivos (2024 y 2025), volvió a conectar cuadrangular también por segundo partido consecutivo en la emocionante serie de la MLB ante los Astros de Houston en el Daikin Park.
El momento del jonrón de José Caballero - MLB
El jonrón de "Chema" llegó en el quinto episodio frente a una recta de cuatro costuras de 95 mph del mismo Burrows, que le dio la ventaja a los Yankees de Nueva York 2-1.
El batazo viajo 357 pies por toda la patrulla izquierda y tuvo una velocidad de salida de 100.4 mph.
Caballero de 29 años ahora tiene 3 vuelacercas en la actual temporada y 11 carreras empujadas con 12 anotadas.