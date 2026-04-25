MLB: José Caballero volvió a demostrar su poder ante los Astros de Houston

José Caballero , líder de la Liga Americana en bases robadas en años consecutivos (2024 y 2025), volvió a conectar cuadrangular también por segundo partido consecutivo en la emocionante serie de la MLB ante los Astros de Houston en el Daikin Park.

Además, se robó su décima base de la campaña en la alta del tercer episodio, luego de pegar sencillo al lanzador Mike Burrows.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El momento del jonrón de José Caballero - MLB

El jonrón de "Chema" llegó en el quinto episodio frente a una recta de cuatro costuras de 95 mph del mismo Burrows, que le dio la ventaja a los Yankees de Nueva York 2-1.

El batazo viajo 357 pies por toda la patrulla izquierda y tuvo una velocidad de salida de 100.4 mph.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/2048197015801139680?s=20&partner=&hide_thread=false Cabby to the Crawford Boxes pic.twitter.com/0coWPyz3Jn — New York Yankees (@Yankees) April 26, 2026

Caballero de 29 años ahora tiene 3 vuelacercas en la actual temporada y 11 carreras empujadas con 12 anotadas.