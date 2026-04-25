MLB MLB -  25 de abril de 2026 - 19:58

MLB: José Caballero volvió a demostrar su poder ante los Astros de Houston

El santeño José Caballero volvió a demostrar su poder y velocidad en el duelo ante los Astros de Houston en la MLB.

MLB: José Caballero volvió a demostrar su poder ante los Astros de Houston

MLB: José Caballero volvió a demostrar su poder ante los Astros de Houston

FOTO: MLB

Además, se robó su décima base de la campaña en la alta del tercer episodio, luego de pegar sencillo al lanzador Mike Burrows.

El momento del jonrón de José Caballero - MLB

El jonrón de "Chema" llegó en el quinto episodio frente a una recta de cuatro costuras de 95 mph del mismo Burrows, que le dio la ventaja a los Yankees de Nueva York 2-1.

El batazo viajo 357 pies por toda la patrulla izquierda y tuvo una velocidad de salida de 100.4 mph.

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Caballero de 29 años ahora tiene 3 vuelacercas en la actual temporada y 11 carreras empujadas con 12 anotadas.

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