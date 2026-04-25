LPF: Sporting le pegó al Tauro y Árabe rescató el empate frente a Alianza FC

La jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO) nos dejó un triunfo de Sporting San Miguelito y dos empates.

En el Estadio de Los Andes, el Sporting San Miguelito venció 2-0 al Tauro FC con goles de Joel Barría y Gustavo Herrera.

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En el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera, Alianza FC y Árabe Unido igualaron 2-2 en un emocionante choque donde los "Pericos" ganaban 2-0.

Finalmente, CD Plaza Amador y UMECIT FC también empataron 2-2 en el COS Sports Plaza.

Movimientos en la tabla de posiciones - LPF

Con estos resultados en la Conferencia Este, los plazinos siguen liderando la tabla con 28 puntos, Alianza FC se mantiene segundo con 24 puntos, UMECIT escaló a la tercera posición con 22 puntos, Tauro bajo a la cuarta posición con 21 unidades, Árabe es penúltimo con 21 y Sporting a pesar de la victoria es último con 18 puntos.