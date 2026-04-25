MLB MLB -  25 de abril de 2026 - 21:44

MLB: Miguel Amaya castigó a los Dodgers en Los Ángeles

El panameño Miguel Amaya sonó su segundo vuelacercas de la temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Miguel Amaya castigó a los Dodgers en Los Ángeles

MLB: Miguel Amaya castigó a los Dodgers en Los Ángeles

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Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El receptor santeño Miguel Amaya conectó su segundo cuadrangular de la temporada en la derrota de los Cubs de Chicago 12-4 ante Los Ángeles Dodgers en la jornada de este sábado en las Grandes Ligas (MLB).

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El enorme batazo del canalero en el Dodger Stadium llegó en la alta del quinto episodio frente a una recta de cuatro costuras de 97 mph del lanzador derecho japonés, Roki Sasaki, que en ese momento recortó distancias en la pizarra 4-8.

La pelota viajó 390 pies entre los jardines central y derecho, además el contacto tuvo una velocidad de salida de 105.7 mph.

Sábado productivo para los panameños en la MLB

Previo al jonrón del santeño de 27 años, Iván Herrera de los Cardenales de San Luis había despachado su cuarto vuelacercas de la campaña frente a los Marineros de Seattle y José Caballero había pegado su tercero del año 2026 con los Yankees en el choque ante los Astros de Houston en el Daikin Park.

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