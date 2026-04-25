Adalberto Carrasquilla y los Pumas escalan a lo más alto de la tabla FOTO: PUMAS

Los Pumas de la UNAM con el panameño Adalberto Carrasquilla en cancha, aseguraron terminar entre los dos primeros lugares del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de vencer 2-0 al Pachuca en la última fecha (17).

¡PUMAS ERES LA ALEGRÍA DE MI CORAZÓN! 36 puntos en un torneo corto #UnidosPorLaHistoria #FutbolEnTusManos @Telcel pic.twitter.com/XpyLogDTeh

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Los dirigidos por Efraín Juárez aprovecharon las expulsiones de Brian García (6') y Salomón Rondón (90+13) para llevarse los tres puntos en el Estadio Hidalgo, con anotaciones de Uriel Antuna (5') y Robert Morales (45+4) de penal.

El Club Universidad Nacional llegó a 36 puntos, misma cantidad de unidades que tiene Chivas, equipo que se mide a los Xolos de Tijuana. La única forma que Pumas no termine líder del torneo, es con Guadalajara ganando dicho choque.

Números de Adalberto Carrasquilla vs Pachuca

El mediocampista de 27 años jugó los 90' minutos, tuvo 53/62 (85%) en pases precisos, 0/1 en centros, 2 tiros totales, 1 tiro a puerta, 79 toques, 1 falta recibida, 1/1 en regates, 5 recuperaciones y 2/2 en duelos terrestres ganados.