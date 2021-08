Tokio 2020: Atleta tiene temor de regresar a Bielorrusia

El avión en que la deportista viajaba desde Viena fue dirigido a un edificio separado del aeropuerto usado por funcionarios del gobierno y no podía ser visto. Los pasajeros del vuelo les dijeron a los reporteros que una joven quedo a bordo mientras que ellos dejaron el avión y fueron colocados en buses para ir a la terminal principal.

Más tarde, fue posible ver a Tsimanouskaya con Pavel Latushko, un líder disidente bielorruso, en una foto tomada poco después de que la deportista llegó, dentro de las instalaciones aeroportuarias.

“Estamos agradecidos de que Kristina Timanouskaya haya podido llegar segura a Varsovia”, manifestó Latushko en Twitter. Confió en que la atleta sea capaz de volver a “una nueva Bielorrusia” y continuar su carrera ahí.

El paso de la velocista por los Juegos de Tokio se convirtió en un problema internacional cuando denunció que funcionarios olímpicos bielorrusos la llevaron por la fuerza al aeropuerto hace unos días y trataron de hacerle subir a un avión de regreso a su país luego de criticar a los responsables del equipo en redes sociales. Los dirigentes deportivos le advirtieron que enfrentaría represalias a su regreso, dijo.

“Me dejaron claro que a mi regreso a casa enfrentaría seguramente algún tipo de castigo”, dijo Tsimanouskaya a The Associated Press en una entrevista por videollamada desde Tokio el martes. “También hubo discretos indicios de que me esperaría algo más”.

La deportista agregó que creía que sería expulsada del equipo nacional.

“Me encantaría continuar con mi carrera deportiva porque tengo solo 24 años y tenía previstos dos Juegos Olímpicos más, como mínimo”, apuntó. “Por ahora, lo único que me preocupa es mi seguridad”.

Instó a que el Comité Olímpico Internacional indagara en esta disputa.