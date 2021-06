Tokio 2020: Christofer Jurado rueda en Turquía antes de la cita olímpica

¿Qué tal tus primeros kilómetros? ¿Cómo están tus sensaciones?

Me he sentido bien de piernas, el aire algo pesado pero lo asimilaremos bien. Hoy rodé 3 horas después de un largo viaje y de un cambio de horario algo drástico.

Emer, ¿Por qué Kayseri, Turquía?

Planificamos Sierra Nevada, España, lastimosamente no logramos entrar. Hicimos todo con tiempo, pero no se pudo lograr nuestra entrada a España; Perú, Ecuador, Venezuela entre otros si pudieron entrar, pero teníamos Plan B. El equipo Panamá es Cultura y Valores Continental estuvo en febrero en el Podio en Antalaya, Turquía, y la Federación Turca, nos volvió a invitar esta vez en Kayseri, es un área Camping espectacular, con un calendario UCI de 8 carreras, donde Christofer correrá algunas sin arriesgar tanto.

Emer ¿Padre adoptivo, director técnico o manager?

Vaya difícil pregunta, primero padre adoptivo formarle como persona de bien es lo más valioso, como DT de joven y de grande, aunque ahora el regala sus enseñanzas, algo de Manager me ha tocado tomar decisiones que han sido atinadas, al final más padre que DT y que manager.

"Christoff" ¿Estas consciente que te enfrentarás a corredores World Tour en Tokio 2020?

Lo sé desde que clasificamos, crecí compitiendo siempre en desventajas, a la hora de tomar la partida puede existir respeto, ellos son World Tour, pero no tengo porque sentir temor. Egan, Nairo, Daniel Martínez, Pogacar, Roglic, Alaphilippe, Valverde, ellos vienen de correr Tour de Francia y nivel WT, ¡Sí! los mejores del mundo, pero ahí también estará mi bandera, y más de 4 millones de personas a las que represento. Prometo entregar todo.

Fuiste el primer Atleta Panameño clasificado a Tokio 2020, ¿lo planificaron?

Había perdido mi contrato y estaba sin equipo, en enero Emer vino a Panamá y me propuso clasificar, le dije que era difícil pero acepté la propuesta. Me mandó a Dominicana y gané una etapa, luego fuimos a Nicaragua y después a Martinica, nos fue bien, y decidimos ir al Panamericano de ruta, no teníamos dinero para ir, pero el Sr. Vicente, Paola y otras amistades nos apoyaron y lo logramos en México, Hidalgo. No lo podía creer, aunque tengo claro que en esta vida no hay nada imposible; Luego fui a Lima, también nos fue bien, fue un gran año. Al terminar Lima me llegó un contrato profesional con el TS Terengganu de Malasya, el 2019 uno de mis mejores años.

El ciclismo es considerado uno de los deportes más caros del mundo.

¿Quiénes han sido los grandes patrocinadores en este proceso?

Don Vicente Carretero, Rali Store y Pandeportes, son ellos quienes han invertido y me han respaldado; tengo otras amistades y patrocinadores anónimos que también me ayudan, aunque el mayor patrocinio está en el cariño que me regala el aficionado panameño.

¿Te imaginaste de niño alguna vez llegar tan lejos? ¿Cómo lo has logrado?

Emer fue el primero en tenderme la mano a mis 14 años y fue él quien me llevó a España. A mis 17 años estaba en Cantabria con $180 en el bolsillo, una bici prestada por Joxean Matxim hoy Manager del Emiratos. Entre Emer y Matxim se encargaron de mi carrera, nunca imaginé de niño que podía llegar tan lejos.

¿Cuál es tu mayor logro como atleta y como persona?

Como persona me siento feliz y orgullosos de ver que esta clasificación cambió el rumbo del ciclismo panameño. Como deporte nacional crece enormemente, cuando yo empecé, éramos 30 o 50 en el lote ahora son 300 o 400 personas, la mayoría jóvenes. Creo que el Ciclismo es el deporte más practicado en Panamá, y me emociona ver tantos jóvenes. Hoy hacemos la diferencia, existen modales, valores, nuestros niños desde chicos se expresan muy bien, siento que el ciclismo está cambiando nuestra sociedad, ese es mi mayor logro, como atleta hay victorias y derrotas, eso es lo de menos.

¿ A qué atribuyes tu éxito?

Disciplina, no siempre gana el mejor, las circunstancias en una carrera pueden cambiar el rumbo del resultado, pero si no eres disciplinado no tendrás opciones. Cuido cada parámetro y administro cada aprendizaje. Las derrotas son enseñanzas valiosas, los errores bases sólidas y la disciplina la opción para alcanzar el triunfo.

¿Oro, Plata o Bronce en Tokio 2020?

Correré por el oro igual que todos, pero mi mayor victoria ya la tengo en el bolsillo, históricamente por primera vez el ciclismo panameño clasifica a unos Juegos Olímpicos, el legado a nuevas generaciones estoy seguro que sigue creciendo. Ese es mi "Oro" hoy por hoy, por Ranking el Ciclismo esta muy bien ubicado a nivel de América, del mundo, por equipos, como nación y a nivel Olímpico, el Ciclismo se "disparó".

Un mensaje a la juventud panameña

No hay nada imposible en esta vida, nada absolutamente nada. Con fe y disciplina todo es alcanzable. Jóvenes panameños, practiquen ciclismo "Este es el mejor deporte del mundo".

Fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los JJOO de Tokio 2020 iniciarán el 23 de julio y culminarán el 8 de agosto del presente año 2021.

El ciclismo iniciará competencias el 24 de julio.

FUENTE: FEPACI