PSG vs Bayern Múnich: Fecha, hora y dónde seguir semifinal ida Champions League

Visto el estado de fuerzas al que llegan los equipos al momento decisivo de la temporada, no hay duelo de nivel más elevado que el que proponen el París Saint-Germain ( PSG ), defensor del título de la Champions League , y el Bayern Múnich , uno de los equipos más en forma del momento.

Considerado por muchos la final adelantada de la competición, el que salga vencedor habrá subido muchos peldaños en la escala de favoritismo, lo que otorga a la ida en el Parque de los Príncipes una importancia esencial.

Los franceses se comportan mejor ante su ruidoso público y aunque sus resultados lejos del Sena han mejorado esta campaña, el duelo de este martes dejará ya muchas indicaciones de lo que puede suceder.

El Bayern llega al duelo de ida con el PSG con la Bundesliga ya sentenciada y habiéndose asegurado el pase a la final de la Copa de Alemania en una temporada casi impecable en la que ahora uno de los retos es mantener la tensión alta de cara a los compromisos que vienen.

El último partido de la Bundesliga se saldó con una victoria por 3-4 ante el Maguncia tras haber terminado el primer tiempo, en el que el equipo había salido con muchos suplentes, con un 3-0 en contra.

PSG VS BAYERN MÚNICH: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR SEMIFINAL IDA DE LA CHAMPIONS LEAGUE