Béisbol Mayor 2026: Line-ups de Bocas y Chiriquí en J4 de serie final

La novena de Bocas del Toro visitará el Estadio Kenny Serracín para enfrentar a Chiriquí en el cuarto juego de la Serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, dedicado al "Line Up de Estrellas" (Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V, Manuel Rodríguez y José Solís).
Los bocatoreños con ventaja en la serie de 2-1, le darán la pelota al zurdo Didier Vargas, mientras que el "Ganao Bravo" mandará a la lomita al refuerzo colombiano Luis Escobar.
El choque estará en vivo por la señal de RPC y el YouTube de RPC Deportes desde las 7:00 p.m.
Line-up de Chiriquí - Béisbol Mayor 2026
- Jhony Santos CF
- Jeffer Patiño 3B
- Erasmo Caballero R
- Xavier Quiroz 1B
- Jonathan Saavedra DH
- Iraj Serrano RF
- Amador Rojas LF
- Luis Jordan 2B
- Jorge Rodríguez SS
Lanzador abridor: Luis Escobar
Line-up de Bocas del Toro
- Héctor Rayo SS
- Jonathan Mendoza RF
- Melvin Novoa R
- Carlos Sánchez 1B
- Joshwan Wright DH
- Yeremy Lezcano 3B
- Edward Tolo 2B
- Jael Escobar CF
- Carlos Cortes LF
Lanzador abridor: Didier Vargas