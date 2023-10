Juegos Panamericanos 2023: Colombia le gana el oro a Brasil

El abridor Víctor Vargas lanzó cuatro entradas, en las que aceptó cuatro imparables y una rayita y repartió tres ponches, con lo que se apuntó la victoria dorada del equipo del manager José Mosquera. Carlos Díaz, Jorge Martínez y Jhon Peluffo completaron la ruta.

"Estoy agradecido con este grupo de campeones (...), feliz porque este triunfo puede traer mayor apoyo para nuestro deporte allá en Colombia", dijo a la AFP Mosquera. "Tenemos una medalla que nos podemos colgar en el pecho con mucho orgullo".

Es la segunda vez que Colombia sube a un podio del béisbol panamericano, después de obtener bronce en casa, en Cali-1971.

Ya Mosquera había marcado hitos para el béisbol de Colombia, pues fue el timonel de los Caimanes de Barranquilla cuando en 2022 se convirtieron en el primer equipo de Colombia que ganaba una Serie del Caribe.

Muchos rostros se repiten de aquellos Caimanes, uno de ellos el de Dilson Herrera, pelotero con experiencia en las Grandes Ligas con Mets de Nueva York, Rojos de Cincinnati y Orioles de Baltimore.

"Me enorgullece mucho ser uno de los líderes del equipo (...). Sé que siempre me toca dar el 120%, porque hay muchos jóvenes que me están viendo", celebró Herrera.

Excluido en los Juegos Olímpicos de París-2024, pero confirmado para Los Ángeles-2028, el béisbol es uno de los deportes clásicos en los Panamericanos. Cuba lidera el palmarés con 12 de las 18 medallas de oro disputadas, 10 en fila entre Cali-1971 y Rio de Janeiro-2007.

