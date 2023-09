Juegos Panamericanos 2023: Panamá conoce a sus rivales en béisbol

El equipo que dirige el mentor colonense Hipólito Ortíz, regresa a la cancha el 21 de octubre para medirse al local Chile a las 3:00 p.m. en el mismo estadio Bicentenario y cierra actuación en ronda regular el 23 de octubre ante México, a las 9:00 a.m.

En súper Ronda y en disputa de las medallas, se miden, los dos mejores de cada grupo, en partidos de 1A vs 1B, 2A vs 2B, 1A vs 2B y 1B vs 2A y los mejores ubicados van por el oro y los otros dos por el bronce.

Habrán unos partidos de consolación para los que quedan fuera de opciones de medallas.