Steven Fuentes: Será un partido difícil ante Dominicana

Steven Fuentes viene con el brazo cargado para sacar una posible victoria que les ayudaría a avanzar de ronda siempre y cuando le gane a Chile y México en el Grupo A de los Juegos Panamericanos 2023.

"Tenemos algunos reportes de los muchachos, pero en la pelota no solo es lo que se ve en papeles, si no lo que pasará mañana. Me siento bien fue una temporada bonita en Canadá y sé que puedo aportar mucho aquí a la selección".

El debut de la selección de béisbol de Panamá será este jueves 19 de octubre a las 7:30 am hora panameña.