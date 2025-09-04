La selección Colombia le gana a Bolivia y se clasifica al Mundial 2026

Con un gol de pierna derecha, el zurdo e inoxidable James Rodríguez llevó este jueves a la selección Colombia al Mundial 2026 al vencer 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana.

El capitán cafetero, de 34 años, abrió el marcador en el minuto 31 en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante una Bolivia que aún tiene opciones de obtener el cupo de la repesca internacional. Jhon Córdoba amplió la diferencia en el 74 y Juan Fernando Quintero sentenció el duelo en el 83.

El Mundial que acogerán Estados Unidos, México y Canadá, será el primero para Luis Díaz, que a sus 28 años se consagra como uno de los mejores extremos del mundo.

Junto a James Rodríguez, goleador del Mundial de Brasil 2014, liderará una selección con la exigencia de superar los cuartos de final a los que avanzó en esa misma edición, la mejor actuación de Colombia en la historia.

El 10 se propuso llevar al equipo del entrenador Néstor Lorenzo a Norteamérica para olvidar la amargura de quedar fuera de Catar 2022, en una eliminatoria muy traumática para una generación dorada.

A falta de una fecha para que termine la eliminatoria, los cafeteros son quintos con 25 puntos y visitarán a Venezuela el martes.

Bolivia es octava con 17 unidades, una menos que los que suma la Vinotinto, su único competidor en la búsqueda del repechaje, y recibirá en El Alto al Brasil de Carlo Ancelotti.

Un rey de la selección Colombia

Debido a que el próximo Mundial tendrá 48 selecciones, lo que aumentó el número de cupos para Sudamérica, la hinchada colombiana daba casi por seguro conseguir el boleto a Norteamérica, pues el seleccionado cafetero está integrado por algunos jugadores con experiencia mundialista en Brasil 2014 o Rusia 2018.

Y más porque la primera mitad de esta clasificatoria marchaba sobre ruedas para los de Lorenzo al ser la mejor selección de la región después de Argentina.

Pero desde mediados de 2024, tras perder la final de la Copa América contra los campeones del mundo, Colombia cayó en un hoyo negro y apenas ganó tres de los últimos 11 encuentros.

Aunque Bolivia nunca había conseguido al menos un empate por eliminatorias en suelo colombiano, se temía que el equipo de Lorenzo no lograra sacudirse de una racha de desconfianza.

Pero James asumió su mando y en el minuto 31 marcó con la derecha desde el área tras un pase del lateral Santiago Arias.

En la celebración Díaz simuló poner una corona invisible al "rey" James Rodríguez.

¿Un adiós?

Si bien el empate hubiese sido muy valioso para Bolivia, los dirigidos por Óscar Villegas no se encerraron en la retaguardia e intentaron llegar al arco rival, en medio de destacadas atajadas de su portero Carlos Lampe.

El guardameta rival, Camilo Vargas, respondió con la misma altura ante los peligrosos intentos de Miguel Terceros, uno de los goleadores de la clasificatoria, y sus compañeros. Los del altiplano se enfocan en hacer historia ante Brasil, pues clasificarán si ganan y Venezuela no suma de a tres.

En el minuto 61, James salió aplaudido para darle paso al también 10 Juan Fernando Quintero. En el 74, el propio Juanfer filtró un balón para Jhon Córdoba, que marcó el segundo con un potente remate.

En el 83 un Díaz de partido discreto asistió a Quintero, que con su zurda mágica sentenció la goleada ante un estadio en júbilo y en ambiente festivo inspirado en Dayro Moreno, un excéntrico goleador de casi 40 años que fue sorpresivamente llamado por Lorenzo.

El partido de este jueves pudo haber sido el último oficial que disputan en Barranquilla James Rodríguez y el actual portero suplente David Ospina (37), el futbolista de más partidos en la selección con 129 apariciones.

Juntos protagonizaron en el estadio Metropolitano grandes gestas al lado de otras leyendas como el goleador histórico Radamel Falcao García (39) y Juan Guillermo Cuadrado (37), que desde hace tiempo no son tenidos en cuenta por Lorenzo.

FUENTE: AFP