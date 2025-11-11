LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  11 de noviembre de 2025 - 22:46

LPF: CAI le remontó al Sporting SM para instalarse en semifinales

Un golazo de Abraham Altamirano le dio al CAI la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la LPF TIGO.

LPF: CAI le remontó al Sporting SM para instalarse en semifinales

LPF: CAI le remontó al Sporting SM para instalarse en semifinales

FOTO: LPF

En un choque que se definió en tiempos extras en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI le remontó 2-1 al Sporting San Miguelito en uno de los playoffs y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1988453021857071234&partner=&hide_thread=false

En los primeros 45' minutos, el conjunto Académico abrió el marcador al minuto 19' con un potente remate de pierna derecha del delantero Ramsés de León.

Los vikingos buscaron el empate y al 36' Yeison Ramírez lo intentó con un peligroso disparo de tiro libre, luego uno de Marlon Ávila de pierna izquierda al 36' y otro tiro libre de Víctor Ávila, que fue atajado por Kevin Mosquera al 45+1.

La remontada del CAI - LPF

En la segunda mitad, el CAI siguió insistiendo con algunas jugadas y no fue hasta el 74' cuando Kenny Bonilla de cabeza marcó el empate con asistencia de Omar Berrocal, para mandar el partido a tiempos extras.

El joven atacante Abraham Altamirano se convirtió en la figura del encuentro, marcando un golazo en el ángulo al 94' que certificó la victoria y clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1988445693355164061&partner=&hide_thread=false

El CAI ahora se verá las caras con el CD Plaza Amador en una de las llaves semifinales.

En esta nota:
Seguir leyendo

CAI vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver playoffs Clausura 2025 LPF

LPF: ¿Cómo serán los cruces del playoffs del Clausura 2025?

LPF: Alianza y Sporting San Miguelito logran boleto a los playoffs del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias