LPF: CAI le remontó al Sporting SM para instalarse en semifinales

En un choque que se definió en tiempos extras en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI le remontó 2-1 al Sporting San Miguelito en uno de los playoffs y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

En los primeros 45' minutos, el conjunto Académico abrió el marcador al minuto 19' con un potente remate de pierna derecha del delantero Ramsés de León.

¡Remontada y clasificación! El CAI superó 2-1 al Sporting San Miguelito en el playoffs y se instaló en las semifinales del Clausura 2025 de la #LPFxRPC . Kenny Bonilla y Abraham Altamirano. @LPFpanama pic.twitter.com/Cu0AHYUYP2

Los vikingos buscaron el empate y al 36' Yeison Ramírez lo intentó con un peligroso disparo de tiro libre, luego uno de Marlon Ávila de pierna izquierda al 36' y otro tiro libre de Víctor Ávila, que fue atajado por Kevin Mosquera al 45+1.

La remontada del CAI - LPF

En la segunda mitad, el CAI siguió insistiendo con algunas jugadas y no fue hasta el 74' cuando Kenny Bonilla de cabeza marcó el empate con asistencia de Omar Berrocal, para mandar el partido a tiempos extras.

El joven atacante Abraham Altamirano se convirtió en la figura del encuentro, marcando un golazo en el ángulo al 94' que certificó la victoria y clasificación.

Abraham Altamirano con una gran definición para marcar el 2-1 del CAI sobre el Sporting SM en el primer tiempo extra. #LPFxRPC pic.twitter.com/Lg2jwl0S2O — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 12, 2025

El CAI ahora se verá las caras con el CD Plaza Amador en una de las llaves semifinales.