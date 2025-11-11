LPF: CAI le remontó al Sporting SM para instalarse en semifinales

En un choque que se definió en tiempos extras en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI le remontó 2-1 al Sporting San Miguelito en uno de los playoffs y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Los vikingos buscaron el empate y al 36' Yeison Ramírez lo intentó con un peligroso disparo de tiro libre, luego uno de Marlon Ávila de pierna izquierda al 36' y otro tiro libre de Víctor Ávila, que fue atajado por Kevin Mosquera al 45+1.
La remontada del CAI - LPF
En la segunda mitad, el CAI siguió insistiendo con algunas jugadas y no fue hasta el 74' cuando Kenny Bonilla de cabeza marcó el empate con asistencia de Omar Berrocal, para mandar el partido a tiempos extras.
El joven atacante Abraham Altamirano se convirtió en la figura del encuentro, marcando un golazo en el ángulo al 94' que certificó la victoria y clasificación.
El CAI ahora se verá las caras con el CD Plaza Amador en una de las llaves semifinales.