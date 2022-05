Darwin Pinzón: "Un día en la prisión es como un mes"

Para el futbolista, la vida le cambió, estando privado de libertad le tocó sufrir las injusticias que pueden llegar a suceder, Darwin Pinzón pidió en su momento un cambio de medida para poder continuar sus estudios y hasta un cambio de centro penitenciario para poder seguir practicando el fútbol; todo esto fue rechazado.

"Estando adentro, traté de cambiarme de prisión, que me cambiaran la medida para seguir con mi carrera universitaria y me cerraron las puertas".

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Cuando todo parecía ser de color negro y sin tonos grises, se abrió una gran oportunidad para Darwin Pinzón, que muchas veces creyó que no llegaría.

El Veraguas United se comunicó con el jugador mediante Chalate Torres para darle la segunda oportunidad, fue entonces cuando la antigua directiva intento hacer hasta lo imposible, sin embargo no se pudo hasta que la nueva directiva en conjunto con los abogados pudieron llegar a un acuerdo.

"La verdad nunca tuvieron contacto conmigo directo, si hubo una persona especial, Chalate Torres quién me informó de todo. Ellos reunieron fuerzas para hacer todo lo posible, lastimosamente no se pudo en la primera vez y después llegó la nueva directiva y se comunicaron con mi abogado para seguir con el proceso. Ayer el panorama era azul, gris, negro y ahora pues, estar acá ver, pasto, mi familia".

FRUSTRACIÓN AL NO DAR SU 100%

Darwin Pinzón viajó hasta Veraguas para arrancar la pretemporada con ganas de regresar a la LPF, su último equipo fue el Sporting SM dónde logró el único campeonato que hasta el momento mantienen los académicos.

La gran desmotivación del joven de 28 años es mantener consigo un brazalete de seguridad que hasta los entrenamientos debe usar y que le incomoda demasiado, al no poder dar lo que sus compañeros hacen.

"En lo personal me siento estresado, con impotencia al ver como compañeros de prisión le dieron chance de salir meses antes que yo por estudios y solo con firmas, y luego me toca a mí y entonces me ponen un brazalete en la pierna y como hacerlo si el fútbol se juega con los pies. Intente entrenar, la pretemporada arrancó este martes y es demasiado incómodo, no entiendo la seguridad porque me colocan el brazalete si me pueden encontrar en cualquier lado".

CON INTENCIÓN DE UN MEJOR FUTURO

Darwin Pinzón señaló en la entrevista que cometió un error, lo pagó y ahora le corresponde seguir adelante y ser ejemplo de superación para sus compañeros en la prisión y para que los niños eviten tomar malas decisiones en su crecimiento.

El jugador del Veraguas United pertenece a una fundación dedicada al fútbol con los pequeños, él envía un mensaje para que hagan las cosas bien y de la mano del estudio.

"Soy una persona excelente, me gusta apoyar con lo que tenía antes de y ahora.. quiero transmitirle a los niños que si tienen un sueño, una meta que lo busquen, pero con el estudio, con los valores, con el respeto a sus padres y ver con quien andas en la vida".

METAS EN EL FÚTBOL

La principal meta de Darwin Pinzón es quedar campeón con el Veraguas United en el Clausura 2022 de la LPF Tigo, para que después llegué lo demás.

"Lo que se viene ahora en adelante es igual, seguiré jugando al fútbol, tengo un grupo joven que han venido haciendo un buen torneo, mi meta es quedar campeón en este torneo que viene, si se puede en el otro y por supuesto salir del país, para que ya lo demás, los llamados a selección de Panamá, etc", concluyó.