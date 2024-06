Felipe Baloy logra su primer título como entrenador en la LPF

DE LOS GOLPES SE APRENDE, LO SABE FELIPE BALOY

El entrenador de Tauro FC habló sobre lo que ocurrió en la final pasada cuando el Tauro FC perdió ante CAI y él fue expulsado por una polémica con el cuarto árbitro.

"A veces la gente no sabe lo que pasa en esta profesión, en este deporte. La final pasada por algo es fútbol, se me atacó de una manera increíble, no veía porque se me atacó de esa manera, pero me respaldé de mi familia, de mis jugadores y ellos saben que el golpe de la derrota lo tomo yo y lo seguiré tomando yo".