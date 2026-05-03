AC Milan cae ante Sassuolo y pone en peligro su ubicación en la Serie A

El Sassuolo venció este domingo al AC Milan (2-0) en un partido en el que se adueñó del centro del campo, aprovechando la ausencia del referente 'rossonero', el croata Luka Modric, baja hasta fin de temporada, y complicó al conjunto milanés su certificación matemática en los puestos de Liga de Campeones.

El Milan, tercer clasificado, no aseguró su plaza en la 'Champions' pese a la presión de sus perseguidores, Juventus, Como 1907 y Roma, y dejó escapar tres puntos ante un rival sin objetivos en juego que le pasó por encima, aprovechando además la ausencia del líder milanista en el centro del campo.

El conjunto de Emilia-Romaña se adelantó pronto en el marcador, en el minuto 4, gracias a un gol del italiano Domenico Berardi, que suma siete tantos esta temporada y es una de las principales referencias ofensiva del Sassuolo. El atacante definió con precisión, cruzando el balón ante el portero en una acción habitual en su repertorio.

La primera parte destacó por un juego lento y con posesión para el equipo local, que reunió las pocas ocasiones que hubo en los primeros 45 minutos. En el 24, el defensor inglés del Milan Fikayo Tomori fue expulsado por doble tarjeta amarilla, un error grave que dejó al conjunto milanés con diez casi todo el encuentro, incapaz de encontrarse.

Durante la segunda mitad, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri no encontró soluciones pese a los cambios y apenas generó peligro ante un Sassuolo que se mostró cómodo, moviendo bien el balón y administrando la ventaja durante la segunda mitad tras el segundo gol en el minuto 47.

El Milan no logró imponer su juego en el centro del campo, acusando la ausencia de Modric, quien estará fuera el resto de la temporada tras sufrir una fractura en el pómulo izquierdo que requirió intervención quirúrgica.

Próximo partido del AC Milan

La semana que viene, los 'rossoneri' reciben al Atalanta en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) en la lucha por asegurar la 'Champions', mientras que el Sassuolo viaja a Turín para enfrentarse al Torino en un duelo entre dos equipos que ya no se juegan nada a falta de tres jornadas.

FUENTE: EFE