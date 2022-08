Jhamal Rodríguez vuelve a entrenamientos con el San Francisco FC

"Venía trabajando muy en los partidos, pero no se nos daban los resultados, desafortunadamente me tocó una lesión que me estoy recuperando ya en la etapa final para poder ayudar a mis compañeros mentalmente estoy bien, fuerte y quiero recuperarme bien para aportar. Para Tauro FC no llegó, pero sí para el siguiente partido".

Jhamal Rodríguez comentó sobre su nuevo entrenador Gary Stempel y aunque el cambio a mitad de temporada es por malas noticias, espera que el San Francisco FC levante y volverle la alegría a los fanáticos.

"La verdad cuando se cambia un técnico a mitad de temporada no es lo normal, eso quiere decir que no funcionó y estamos tomando ahora las indicaciones del profe Gary, queremos estar bien y sacando esto adelante".