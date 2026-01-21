LPF: Ángel Orelien y José Calderón, los nuevos fichajes del Sporting San Miguelito

Los futbolistas Ángel Orelien y José Calderón fueron presentados como nuevos fichajes del Sporting San Miguelito en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Orelien de 24 años viene de jugar en el Sreenidi Deccan FC, equipo de fútbol de la India que juega en la I-League, la segunda división nacional.

El debut del ex jugador de Cruz Azul, Plaza Amador, Patriotas Boyacá, CD Hermanos Colmenárez y USL Dunkerque, se dio en el conjunto de San Miguelito en el 2017.

Por su parte, Calderón con un largo recorrido en el fútbol internacional, vuelve a Panamá después de su paso por clubes como: Xelajú, Cobán Imperial, Platense, Heredia, Coatepeque y Marathón.

Números de José Calderón y Ángel Orelien con Panamá