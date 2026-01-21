LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de enero de 2026 - 11:01

LPF: Ángel Orelien y José Calderón, los nuevos fichajes del Sporting San Miguelito

El Sporting San Miguelito hizo oficial los fichajes de Ángel Orelien y José Calderón de cara al Clausura 2026 de la LPF.

FOTO: JOSÉ CALDERÓN - ANGEL ORELIEN

Los futbolistas Ángel Orelien y José Calderón fueron presentados como nuevos fichajes del Sporting San Miguelito en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Orelien de 24 años viene de jugar en el Sreenidi Deccan FC, equipo de fútbol de la India que juega en la I-League, la segunda división nacional.

El debut del ex jugador de Cruz Azul, Plaza Amador, Patriotas Boyacá, CD Hermanos Colmenárez y USL Dunkerque, se dio en el conjunto de San Miguelito en el 2017.

Por su parte, Calderón con un largo recorrido en el fútbol internacional, vuelve a Panamá después de su paso por clubes como: Xelajú, Cobán Imperial, Platense, Heredia, Coatepeque y Marathón.

Números de José Calderón y Ángel Orelien con Panamá

  • José Calderón: Jugó 44 partidos con la mayor, 2 con Panamá Sub-23 y 6 con Panamá Sub-20.
  • Ángel Orelien: Tiene 3 partidos con la mayor, 10 con la Sub-23, 5 con la Sub-21, 8 con la Sub-20 y 4 con la Sub-17.

