LPF: ¿Cuánto cuestan los boletos y quiénes serán los artistas invitados?

CD Plaza Amador y Alianza FC serán los equipos que se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) este sábado 29 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Precio de los boletos para la final de la LPF
El Fan Fest será desde las 2:00 P.M., mientras que las puertas del estadio estarán abiertas desde las 4:00 P.M. y el partido será a las 6:00 P.M., en vivo por la señal de RPC con la previa desde las 5:00 P.M.
PRECIOS REGULARES:
Los boletos pueden ser adquiridos a través de Ticket plus
- Este (Plaza Amador) y Oeste (Alianza): $ 15.00
- Norte (Alianza) y Sur (Plaza Amador): $ 10.00
- Estacionamiento: $ 10.00
Show de medio tiempo
Dj Chiqui Dubs y Jeison Vega serán los encargados del show de medio tiempo en la Gran Final del Torneo Clausura 2025.