LPF: ¿Cuánto cuestan los boletos y quiénes serán los artistas invitados?

CD Plaza Amador y Alianza FC serán los equipos que se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) este sábado 29 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones. Primero en la fecha cuatro donde el Plaza ganó 3-2 en el Estadio Rommel Fernández y luego en la fecha 14 en el COS Sports Plaza los "pericos" ganaron 1-0.

Precio de los boletos para la final de la LPF

El Fan Fest será desde las 2:00 P.M., mientras que las puertas del estadio estarán abiertas desde las 4:00 P.M. y el partido será a las 6:00 P.M., en vivo por la señal de RPC con la previa desde las 5:00 P.M.

PRECIOS REGULARES:

Los boletos pueden ser adquiridos a través de Ticket plus

Este (Plaza Amador) y Oeste (Alianza): $ 15.00

Norte (Alianza) y Sur (Plaza Amador): $ 10.00

Estacionamiento: $ 10.00

Show de medio tiempo

Dj Chiqui Dubs y Jeison Vega serán los encargados del show de medio tiempo en la Gran Final del Torneo Clausura 2025.