LPF: ¿Cuánto cuestan los boletos y quiénes serán los artistas invitados?

CD Plaza Amador y Alianza FC serán los equipos que se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

CD Plaza Amador y Alianza FC serán los equipos que se enfrentarán en la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) este sábado 29 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones. Primero en la fecha cuatro donde el Plaza ganó 3-2 en el Estadio Rommel Fernández y luego en la fecha 14 en el COS Sports Plaza los "pericos" ganaron 1-0.

Precio de los boletos para la final de la LPF

El Fan Fest será desde las 2:00 P.M., mientras que las puertas del estadio estarán abiertas desde las 4:00 P.M. y el partido será a las 6:00 P.M., en vivo por la señal de RPC con la previa desde las 5:00 P.M.

PRECIOS REGULARES:

Los boletos pueden ser adquiridos a través de Ticket plus

  • Este (Plaza Amador) y Oeste (Alianza): $ 15.00
  • Norte (Alianza) y Sur (Plaza Amador): $ 10.00
  • Estacionamiento: $ 10.00

Show de medio tiempo

Dj Chiqui Dubs y Jeison Vega serán los encargados del show de medio tiempo en la Gran Final del Torneo Clausura 2025.

