LPF: El Tauro FC le ganó por la mínima al CD Universitario FOTO: LPF

En duelo interconferencia, el conjunto del Tauro FC venció 1-0 al CD Universitario en el primer partido de la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Cristian Quintero fue el encargado de marcar el único tanto del compromiso en el COS Sports Plaza, con un remate de pierna derecha al minuto 6', tras una jugada previa que había pegado en el travesaño.

Los taurinos recuperan la sonrisa, después de encuentros complicados donde venían de igualar con el Árabe Unido en la quinta fecha y empatar con UMECIT FC en la cuarta jornada.

Escalan posiciones en la LPF TIGO

Con este resultado, el onceno dirigido por Enrique "Kike" García escala momentáneamente a la segunda posición de la Conferencia Este con 8 puntos y estará a la espera de los resultados que consigan UMECIT (7) y Alianza FC (7).