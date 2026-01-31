LPF: El Tauro FC se llevó el Clásico Nacional y agrava la crisis del CD Plaza Amador

LPF: El Tauro FC se llevó el Clásico Nacional y agrava crisis del CD Plaza Amador

El Tauro FC se impuso por marcador de 1-0 sobre el CD Plaza Amador en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

En la primer tiempo del choque disputado en el COS Sports Plaza, ambos equipos tuvieron ocasiones, pero ninguno pudo romper el cero. Para la segunda parte, Saed Díaz fue el encargado de marcar el único gol del encuentro al 76' con asistencia de Víctor Medina.

Con esta derrota, los "Leones" del técnico Mario Méndez siguen en la última posición de la Conferencia Este sin puntos y sin goles marcados, mientras que los taurinos bajo el mando de Bernardo Redín están segundos momentáneamente con 5 unidades.

Próximos duelos de CD Plaza Amador y Tauro FC - LPF

Los "albinegros" chocarán contra Árabe Unido de Colón el 7 de febrero, mientras que los plazinos se verán las caras el mismo día frente al Alianza FC.