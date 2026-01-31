LPF: El Tauro FC se llevó el Clásico Nacional y agrava la crisis del CD Plaza Amador

El Tauro FC se impuso por marcador de 1-0 sobre el CD Plaza Amador en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Con esta derrota, los "Leones" del técnico Mario Méndez siguen en la última posición de la Conferencia Este sin puntos y sin goles marcados, mientras que los taurinos bajo el mando de Bernardo Redín están segundos momentáneamente con 5 unidades.
Próximos duelos de CD Plaza Amador y Tauro FC - LPF
Los "albinegros" chocarán contra Árabe Unido de Colón el 7 de febrero, mientras que los plazinos se verán las caras el mismo día frente al Alianza FC.