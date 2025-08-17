LPF: Herrera FC y CD Universitario igualaron sin goles en la fecha 5

En un choque muy cerrado en el Estadio Gustavo Posam, el Herrera FC y el CD Universitario igualaron 0-0 en la jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Con este resultado, el equipo de la U sigue ubicado en la tercera posición de la Conferencia Oeste con 9 puntos, mientras que los herreranos no conocen la victoria y son últimos con 2 unidades.
Próximos duelos del Herrera FC y CD Universitario en la J6 de la LPF
El Herrera FC recibirá en Parita al Club Deportivo Árabe Unido, el próximo domingo 31 de agosto desde las 4:00 p.m.
Por su parte, Universitario jugará ante el Tauro FC, el viernes 29 de agosto a las 8:30 p.m.