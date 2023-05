LPF: Jorge Serrano agradeció a su madre desde el cielo por el título 

"Gracias a Dios, este es un grupo unido, humilde y no se hablaba mucho de nosotros, pero merecíamos este título", dijo después de vencer 3-1 al Tauro en la final del Torneo Apertura 2023.

"Mi barrio Santa Cruz se lo merece, saben que soy un muchacho que no la ha tenido fácil, me superé y he dado todo en la vida", siguió.

Mensaje para su mamá

"Le doy gracias a mi Mamá que me da fuerzas desde el cielo, me hace mucha falta, necesito un abrazo de ella y esto es para Dios", comentó el volante de 25 años.

Jorge Serrano habla del momento a nivel individual que está teniendo.

"Soy el actual líder asistidor de la LPF, creo que me lo merezco y para eso trabajamos", finalizó sobre salir al extranjero por su buen rendimiento en el presente torneo, donde entregó una asistencia en la final en el segundo tanto y terminó con 5 pases a gol.