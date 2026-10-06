LPF: Partidos para la jornada 12 del Torneo Apertura 2026

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se prepara para disputar la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026, con seis encuentros programados entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.
La jornada comenzará el viernes 9 de octubre con el duelo entre San Francisco FC y Club Deportivo Universitario, programado para las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández.
Partidos de la Jornada 12 - LPF
- Viernes 9 de octubre: San Francisco FC vs Club Deportivo Universitario – 8:30 p.m. (Estadio Rommel Fernández)
- Sábado 10 de octubre: CAI vs Veraguas United – 6:15 p.m. – RPC Televisión (Estadio "Toco" Castillo)
- Sábado 10 de octubre: Plaza Amador vs Deportivo Árabe Unido – 8:30 p.m. (COS Sports Plaza)
- Domingo 11 de octubre: Unión Coclé vs Herrera FC – 4:00 p.m. (Estadio Virgilio Tejeira)
- Domingo 11 de octubre: UMECIT FC vs Alianza FC – 6:15 p.m. (COS Sports Plaza)
- Lunes 12 de octubre: Sporting San Miguelito vs Tauro FC – 8:00 p.m. (COS Sports Plaza)