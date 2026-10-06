LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  6 de octubre de 2026 - 10:20

LPF: Partidos para la jornada 12 del Torneo Apertura 2026

La jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la LPF se pondrá en marca con el choque entre San Francisco y CD Universitario.

LPF: Partidos para jornada 12 del Torneo Apertura 2026
LPF: Partidos para jornada 12 del Torneo Apertura 2026FOTO: LPF

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) se prepara para disputar la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026, con seis encuentros programados entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha será el enfrentamiento entre CAI y Veraguas United, que se disputará el sábado 10 de octubre desde las 6:15 p.m. en el Estadio “Toco” Castillo. El compromiso podrá disfrutarse por la señal de RPC Televisión.

La jornada comenzará el viernes 9 de octubre con el duelo entre San Francisco FC y Club Deportivo Universitario, programado para las 8:30 p.m. en el estadio Rommel Fernández.

Partidos de la Jornada 12 - LPF

  • Viernes 9 de octubre: San Francisco FC vs Club Deportivo Universitario – 8:30 p.m. (Estadio Rommel Fernández)
  • Sábado 10 de octubre: CAI vs Veraguas United – 6:15 p.m. – RPC Televisión (Estadio "Toco" Castillo)
  • Sábado 10 de octubre: Plaza Amador vs Deportivo Árabe Unido – 8:30 p.m. (COS Sports Plaza)
  • Domingo 11 de octubre: Unión Coclé vs Herrera FC – 4:00 p.m. (Estadio Virgilio Tejeira)
  • Domingo 11 de octubre: UMECIT FC vs Alianza FC – 6:15 p.m. (COS Sports Plaza)
  • Lunes 12 de octubre: Sporting San Miguelito vs Tauro FC – 8:00 p.m. (COS Sports Plaza)

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