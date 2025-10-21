LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de octubre de 2025 - 10:44

LPF: Partidos para la jornada 14 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la jornada catorce en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La jornada inicia este viernes 24 de octubre con el San Francisco recibiendo al Herrera FC. Para el sábado 25 Árabe Unido visita al Sporting SM y el Plaza Amador recibe al Alianza FC. Para la tanda dominical el Atlético Nacional enfrenta al Universitario y el CAI recibe al Veraguas United. La jornada la cierran UMECIT y Tauro el lunes 27.

Partidos de la jornada 14 de la LPF

Viernes 24 de octubre

  • San Francisco vs Herrera FC en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.

Sábado 25 de octubre

  • Sporting San Miguelito vs Árabe Unido en el Estadio Los Andes a las 6:00 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.

Domingo 26 de octubre

  • Atlético Nacional vs CD Universitario en el Estadio San Cristóbal á las 4:00 P.M.
  • CAI vs Veraguas United en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M. en vivo por RPC

Lunes 27 de octubre

  • UMECIT vs Tauro FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
