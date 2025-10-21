LPF: Partidos para la jornada 14 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la jornada catorce en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos de la jornada 14 de la LPF
Viernes 24 de octubre
- San Francisco vs Herrera FC en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
Sábado 25 de octubre
- Sporting San Miguelito vs Árabe Unido en el Estadio Los Andes a las 6:00 P.M.
- CD Plaza Amador vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.
Domingo 26 de octubre
- Atlético Nacional vs CD Universitario en el Estadio San Cristóbal á las 4:00 P.M.
- CAI vs Veraguas United en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M. en vivo por RPC
Lunes 27 de octubre
- UMECIT vs Tauro FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.