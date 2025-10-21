LPF: Partidos para la jornada 14 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la jornada catorce en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) .

La jornada inicia este viernes 24 de octubre con el San Francisco recibiendo al Herrera FC. Para el sábado 25 Árabe Unido visita al Sporting SM y el Plaza Amador recibe al Alianza FC. Para la tanda dominical el Atlético Nacional enfrenta al Universitario y el CAI recibe al Veraguas United. La jornada la cierran UMECIT y Tauro el lunes 27.