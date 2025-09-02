LPF: Partidos para la Jornada 7 del Clausura 2025

Repasa los partidos de que hay para la jornada 7 del clausura 2025 de LPF con la continuidad de los partidos interconferencias.
Partidos para la 7ma jornada del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 5 de septiembre
- CD Universitario vs CD Plaza Amador en el Estadio Universidad Latina a las 8:30 P.M. EN VIVO por RPC
Sábado 6 de septiembre
- Alianza FC vs Veraguas United en el Estadio Los Andes a las 4:00 P.M.
- San Francisco vs UMECIT en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
- Árabe Unido vs Atlético Nacional en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 7 de septiembre
- Herrera FC vs Tauro FC en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- Sporting San Miguelito vs CAI en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.