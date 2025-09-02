LPF: Partidos para la Jornada 7 del Clausura 2025

Repasa los partidos de que hay para la jornada 7 del clausura 2025 de LPF con la continuidad de los partidos interconferencias.

La séptima jornada inicia este viernes 5 de septiembre con el CD Universitario recibiendo al Plaza Amador. Para el sábado 6 Alianza FC choca ante Veraguas United; UMECIT visita al San Francisco y Árabe Unido se mide al Atlético Nacional. Para la jornada dominical, Herrera recibe al Tauro FC y cierran la fecha 7 CAI visitando al Sporting San Miguelito.