2 de septiembre de 2025

LPF: Partidos para la Jornada 7 del Clausura 2025

Repasa los partidos de que hay para la jornada 7 del clausura 2025 de LPF con la continuidad de los partidos interconferencias.

La séptima jornada inicia este viernes 5 de septiembre con el CD Universitario recibiendo al Plaza Amador. Para el sábado 6 Alianza FC choca ante Veraguas United; UMECIT visita al San Francisco y Árabe Unido se mide al Atlético Nacional. Para la jornada dominical, Herrera recibe al Tauro FC y cierran la fecha 7 CAI visitando al Sporting San Miguelito.

Partidos para la 7ma jornada del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 5 de septiembre

  • CD Universitario vs CD Plaza Amador en el Estadio Universidad Latina a las 8:30 P.M. EN VIVO por RPC

Sábado 6 de septiembre

  • Alianza FC vs Veraguas United en el Estadio Los Andes a las 4:00 P.M.
  • San Francisco vs UMECIT en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
  • Árabe Unido vs Atlético Nacional en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 7 de septiembre

  • Herrera FC vs Tauro FC en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • Sporting San Miguelito vs CAI en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.
