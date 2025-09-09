LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  9 de septiembre de 2025 - 11:57

LPF: Partidos para la jornada 8 del Clausura 2025

Este viernes 12 de septiembre inicia la jornada 8 del Clausura 2025 de la LPF con los encuentros de la interconferencias.

LPF: Partidos para la jornada 8 del Clausura 2025

LPF: Partidos para la jornada 8 del Clausura 2025

Este viernes 12 de septiembre inicia la jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los encuentros de la interconferencias.

La jornada iniciará con el Tauro FC enfrentando al Veraguas United, para el sábado 13 se enfrentan CD Universitario vs UMECIT y luego Plaza Amador vs Herrera. Para la jornada dominical CAI recibe al Árabe Unido y el Atlético Nacional visita al Sporting SM. Para la jornada del lunes Alianza FC se enfrenta al San Francisco.

Jornada 8 del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 12 de septiembre

  • Tauro FC vs Veraguas United en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.

Sábado 13 de septiembre

  • CD Universitario vs UMECIT en el Estadio Universidad Latina a las 6:00 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.

Domingo 14 de septiembre

  • CAI vs Deportivo Árabe Unido en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M. en VIVO por RPC
  • Sporting SM vs Atlético Nacional en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.

Lunes 15 de septiembre

  • Alianza FC vs San Francisco en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.
En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 7 del Clausura 2025

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 7 del Clausura 2025

LPF: Alianza FC le gana a Veraguas United en la jornada 7

Recomendadas

Últimas noticias