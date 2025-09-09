LPF: Partidos para la jornada 8 del Clausura 2025

Este viernes 12 de septiembre inicia la jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con los encuentros de la interconferencias.
Jornada 8 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 12 de septiembre
- Tauro FC vs Veraguas United en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.
Sábado 13 de septiembre
- CD Universitario vs UMECIT en el Estadio Universidad Latina a las 6:00 P.M.
- CD Plaza Amador vs Herrera FC en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.
Domingo 14 de septiembre
- CAI vs Deportivo Árabe Unido en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M. en VIVO por RPC
- Sporting SM vs Atlético Nacional en el Estadio Los Andes a las 6:15 P.M.
Lunes 15 de septiembre
- Alianza FC vs San Francisco en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.