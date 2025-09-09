LPF: Partidos para la jornada 8 del Clausura 2025

Este viernes 12 de septiembre inicia la jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) con los encuentros de la interconferencias.

La jornada iniciará con el Tauro FC enfrentando al Veraguas United, para el sábado 13 se enfrentan CD Universitario vs UMECIT y luego Plaza Amador vs Herrera. Para la jornada dominical CAI recibe al Árabe Unido y el Atlético Nacional visita al Sporting SM. Para la jornada del lunes Alianza FC se enfrenta al San Francisco.