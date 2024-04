LPF: San Francisco FC le remonta a Potros del Este en la J11

En la segunda mitad, sobre el minuto 54' otra vez Wallters para el doblete y la victoria parcial, lo que no se esperaban era un error garrafal, un regalo de su defensa que un tiro libre cerca del área chica la jugaron hacia atrás y no hubo comunicación entre los centrales, Darwin Pinzón tomó el balón y no perdonó, la mandó al fondo para volver a empatar el juego al 85'.

SAN FRANCISCO FC SIGUE EN RACHA

Luis Zúñiga le dio la victoria a los monjes sobre el 90+3 y con esta victoria se ponen líderes provisionales en la conferencia oeste a falta del duelo de UMECIT.

El equipo de Sir Gary Stempel mantiene racha de cuatro partidos consecutivos.