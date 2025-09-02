LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  2 de septiembre de 2025 - 10:44

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 6 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras disputarse la jornada6 del Torneo Clausura 2025 de la LPF.

La jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J5 - CLAUSURA 2025 - LPF

  • Tauro 1 - 0 CD Universitario
  • CD Plaza Amador 2 - 2 San Francisco
  • CAI 2 - 2 Alianza FC
  • Herrera 2 - 1 DAU
  • UMECIT FC 2 - 0 Atlético Nacional
  • Veraguas United 0 - 0 Sporting SM

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J5 - CLAUSURA 2025 - LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • Plaza Amador / 6 / 16
  • UMECIT / 6 / 10
  • Alianza FC / 6 / 8
  • Tauro FC / 6 / 8
  • Sporting SM / 6 / 5
  • Árabe Unido / 6 / 3

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • San Francisco FC / 6 / 13
  • Veraguas United / 6 / 11
  • CD Universitario / 6 / 9
  • CAI / 6 / 5
  • Herrera FC / 6 / 5
  • Atlético Nacional / 6 / 3
