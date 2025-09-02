LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 6 del Clausura 2025

La jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J5 - CLAUSURA 2025 - LPF
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 6 / 16
- UMECIT / 6 / 10
- Alianza FC / 6 / 8
- Tauro FC / 6 / 8
- Sporting SM / 6 / 5
- Árabe Unido / 6 / 3
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 6 / 13
- Veraguas United / 6 / 11
- CD Universitario / 6 / 9
- CAI / 6 / 5
- Herrera FC / 6 / 5
- Atlético Nacional / 6 / 3