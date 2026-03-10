LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 8 del Clausura 2026

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Alianza FC / 8 / 13
- Sporting SM / 8 / 13
- Plaza Amador / 8 / 11
- UMECIT / 8 / 13
- Tauro FC / 8 / 10
- Árabe Unido / 8 / 7
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 8 / 14
- Unión Coclé / 8 / 13
- Veraguas United / 8 / 11
- CD Universitario / 8 / 8
- San Francisco / 8 / 7
- Herrera FC / 8 / 6