LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 8 del Clausura 2026

Repasa a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras la jornada 8.

La jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.

RESULTADOS DE LA J8 - CLAUSURA 2026 LPF

  • Tauro FC 0 - 0 Herrera
  • Plaza Amador 2 - 1 San Francisco
  • CAI 1 - 1 UMECIT
  • CD Universitario 0 - 1 Alianza FC
  • Unión Coclé 1 - 2 Sporting San Miguelito
  • Árabe Unido 2 - 3 Veraguas United

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J8 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Alianza FC / 8 / 13
  2. Sporting SM / 8 / 13
  3. Plaza Amador / 8 / 11
  4. UMECIT / 8 / 13
  5. Tauro FC / 8 / 10
  6. Árabe Unido / 8 / 7

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CAI / 8 / 14
  2. Unión Coclé / 8 / 13
  3. Veraguas United / 8 / 11
  4. CD Universitario / 8 / 8
  5. San Francisco / 8 / 7
  6. Herrera FC / 8 / 6
