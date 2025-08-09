LPF: Tauro FC rescata empate con un golazo

La jugada sabatina del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) trajo dos empates en los encuentros entre CD Universitario y Atlético Nacional (2-2) y Tauro FC vs UMECIT (1-1).

UMECIT tomó ventaja a los 25 minutos del partido, cuando un centro por bajo desde la banda izquierda llegó al área donde apareció Jhamal Rodríguez que de zurda remató para abrir el marcador.

Nada más iniciar la segunda parte, el Tauro FC igualó las acciones luego de un golazo de Jerónimo Rodríguez que desde fuera del área igualó las acciones mandando el balón a la escuadra derecha de Emerson Dimas, quien había entrado de cambio por Cecilio Burgess.

Goles en Penonomé

En un partido lleno de goles, el Atlético Nacional sacó un empate de visita ante el CD Universitario en Penonomé. por los locales anotaron Emmanuel Chanis Andrick Edwards, mientras que por los visitantes marcaron Abdiel Garcés y Joel Barría.

Con este resultado los de la "U" llegan a 8 puntos, líderes del Oeste del Clausura 2025 de la LPF a la espera de los próximos partidos en la conferencia.

Mientras tanto que los del nuevo integrante de la LPF llega a dos puntos.