LPF: Veraguas United pierde puntos ante CAI por alineación indebida

El Veraguas United ha perdido puntos por alineación indebida en la J4 donde vencieron al CAI 1-0, asó lo anunció la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informó que, tras la reclamación presentada por el Club Atlético Independiente C.A.I., la Comisión de Competencia de la Federación Panameña de Fútbol nos informó que resolvió a su favor, confirmando alineación indebida del club Veraguas United en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2025.

El proceso a la Comisión de Competencia de la FPF le tomó más tiempo de lo habitual debido a la necesidad de verificar informes y analizar pruebas documentales y videográficas presentadas durante la investigación.

El motivo que explica la comisión de la FPF es que Veraguas United alineó a un jugador que había participado esa misma Jornada en un partido de la Liga Prom.

Como resultado, los tres puntos se adjudican al Club Atlético Independiente (CAI), lo que modifica la tabla de posiciones del torneo.

FUENTE: LPF