Plaza Amador vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO final del Clausura 2025 de la LPF

Plaza Amador vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO final del Clausura 2025 de la LPF

Ya están definidos los finalistas para la final del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) donde se verán cara a cara el CD Plaza Amador y el Alianza FC.

Por un lado los vigentes campeones tras un 2-2 en la ida ante CAI, golearon en la vuelta en el COS Sports Plaza con un 4-0 con un doblete del goleador del torneo Jorlian Sánchez más otros tantos de Everardo Rose y Yoameth Murillo.

Mientras tanto Alianza FC, que también empató en la ida ante San Francisco 2-2, venció 2-1 en la vuelta en el "Muquita" Sánchez con goles de Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.

Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones. Primero en la fecha cuatro donde el Plaza ganó 3-2 en el Estadio Rommel Fernández y luego en la fecha 14 en el COS Sports Plaza los "pericos" ganaron 1-0.

Fecha, hora y dónde ver Plaza Amador vs Alianza FC

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 6:00 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver en vivo: A través de la señal de RPC