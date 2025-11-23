Plaza Amador vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO final del Clausura 2025 de la LPF

Ya están definidos los finalistas para la final del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) donde se verán cara a cara el CD Plaza Amador y el Alianza FC.
Mientras tanto Alianza FC, que también empató en la ida ante San Francisco 2-2, venció 2-1 en la vuelta en el "Muquita" Sánchez con goles de Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.
Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones. Primero en la fecha cuatro donde el Plaza ganó 3-2 en el Estadio Rommel Fernández y luego en la fecha 14 en el COS Sports Plaza los "pericos" ganaron 1-0.
Fecha, hora y dónde ver Plaza Amador vs Alianza FC
Fecha: Sábado 29 de noviembre
Hora: 6:00 P.M.
Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Dónde ver en vivo: A través de la señal de RPC