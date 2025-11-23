LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  23 de noviembre de 2025 - 08:55

Plaza Amador vs Alianza FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO final del Clausura 2025 de la LPF

Ya están definidos los finalistas para la final del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) donde se verán cara a cara el CD Plaza Amador y el Alianza FC.

Por un lado los vigentes campeones tras un 2-2 en la ida ante CAI, golearon en la vuelta en el COS Sports Plaza con un 4-0 con un doblete del goleador del torneo Jorlian Sánchez más otros tantos de Everardo Rose y Yoameth Murillo.

Mientras tanto Alianza FC, que también empató en la ida ante San Francisco 2-2, venció 2-1 en la vuelta en el "Muquita" Sánchez con goles de Reynaldiño Verley y Jhon Jairo Alvarado.

Esta temporada se han enfrentado en dos ocasiones. Primero en la fecha cuatro donde el Plaza ganó 3-2 en el Estadio Rommel Fernández y luego en la fecha 14 en el COS Sports Plaza los "pericos" ganaron 1-0.

Fecha, hora y dónde ver Plaza Amador vs Alianza FC

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Hora: 6:00 P.M.

Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Dónde ver en vivo: A través de la señal de RPC

