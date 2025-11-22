Convocadas de Panamá Femenina para debut ante Curazao en la Clasificatoria Concacaf W

La Selección Mayor de Panamá Femenina ya conoce a sus convocadas de cara al debut ante Curazao en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, primera fase del torneo que clasificará a las selecciones de Concacaf a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
De esta convocatoria, nueve jugadoras son de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF), mientras que las quince restantes están jugando en el extranjero.
ENTRENAMIENTOS PREVIOS A CURAZAO
La Selección Nacional entrenará en el COS Sports Plaza de martes a jueves de la próxima semana de 8:30 am a 10:30 am.
Una vez en Curazao, las dirigidas por Toña Is tienen programado entrenar el 28 y 29 de noviembre.
CURAZAO vs PANAMÁ
Se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca de la ciudad de Willemstad, capital de Curazao. La hora de inicio está contemplada para las 8 pm local, 7 pm de Panamá.
GRUPO E
Junto a Panamá y Curazao, al Grupo E lo completan Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba.
Los siguientes partidos de Panamá serán en el 2026:
San Cristóbal y Nieves vs PANAMÁ
4 de marzo 2026
PANAMÁ vs Aruba
9 de abril 2026
PANAMÁ vs Cuba
17 de abril 2026
CONVOCADAS VS CURAZAO
Porteras
Yenith Bailey / Santa Fe FC
Farissa Córdoba / Umecit FC
Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)
Defensas
Arlén Hernández / Santa Fe FC
Rebeca Espinosa / Umecit FC
Katherine González / Umecit FC
Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
Hilary Jaén / River Hawks (USA)
Wendy Natis / Atlético San Luis (MEX)
Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)
Volantes
Deysiré Salazar / Chorrillo FC
Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí
Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)
Aldrith Quintero / Alhama CF (ESP)
Marta Cox / Fenerbahce (TUR)
Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)
Sherline King / Jones College (USA)
Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
Ivis Ubarte / Inter Panamá CF
Delanteras
Shayaris Camarena / Chorrillo FC
Karla Riley / Santa Fe FC
Lineth Cedeño / Turbine Potsdam (GER)
Katherin Parris / Maryland WS (USA)
Ana Quintero / UTEP Soccer (USA)
FUENTE: FEPAFUT