Convocadas de Panamá Femenina para debut ante Curazao en la Clasificatoria Concacaf W

La Selección Mayor de Panamá Femenina ya conoce a sus convocadas de cara al debut ante Curazao en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, primera fase del torneo que clasificará a las selecciones de Concacaf a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La entrenadora Toña Is presentó la lista de 24 jugadoras que concentrarán este lunes por la tarde y viajarán a Curazao el viernes 28, para disputar el primer partido del certamen el próximo domingo 30 de noviembre.

De esta convocatoria, nueve jugadoras son de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF), mientras que las quince restantes están jugando en el extranjero.

ENTRENAMIENTOS PREVIOS A CURAZAO

La Selección Nacional entrenará en el COS Sports Plaza de martes a jueves de la próxima semana de 8:30 am a 10:30 am.

Una vez en Curazao, las dirigidas por Toña Is tienen programado entrenar el 28 y 29 de noviembre.

CURAZAO vs PANAMÁ

Se jugará el domingo 30 de noviembre en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca de la ciudad de Willemstad, capital de Curazao. La hora de inicio está contemplada para las 8 pm local, 7 pm de Panamá.

GRUPO E

Junto a Panamá y Curazao, al Grupo E lo completan Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba.

Los siguientes partidos de Panamá serán en el 2026:

San Cristóbal y Nieves vs PANAMÁ

4 de marzo 2026

PANAMÁ vs Aruba

9 de abril 2026

PANAMÁ vs Cuba

17 de abril 2026

CONVOCADAS VS CURAZAO

Porteras

Yenith Bailey / Santa Fe FC

Farissa Córdoba / Umecit FC

Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)

Defensas

Arlén Hernández / Santa Fe FC

Rebeca Espinosa / Umecit FC

Katherine González / Umecit FC

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / River Hawks (USA)

Wendy Natis / Atlético San Luis (MEX)

Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)

Volantes

Deysiré Salazar / Chorrillo FC

Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí

Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)

Aldrith Quintero / Alhama CF (ESP)

Marta Cox / Fenerbahce (TUR)

Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)

Sherline King / Jones College (USA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ivis Ubarte / Inter Panamá CF

Delanteras

Shayaris Camarena / Chorrillo FC

Karla Riley / Santa Fe FC

Lineth Cedeño / Turbine Potsdam (GER)

Katherin Parris / Maryland WS (USA)

Ana Quintero / UTEP Soccer (USA)

FUENTE: FEPAFUT