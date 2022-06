Ángel Sánchez: "Estamos obligados a clasificar al Mundial"

Panamá Sub-20 se encuentra ubicada en el Grupo C del Premundial de Concacaf junto a Aruba, El Salvador y Guatemala.

"Lo hemos hablado, cuando se publicó el calendario sin grupos definidos, me di la tarea de estudiar la ruta. Estamos obligados, pero obligados estaba España en el 2010 perdió un primer juego, pero quedo campeona. Pasando de primeros, el camino estará lleno de espinas, pero si vamos al Mundial sabemos que el camino es duro, es jodido y queremos jugar los siete partidos".

Con respecto, a los convocados por Ángel Sánchez, el confesó que le da gusto utilizar a jugadores jóvenes para la selección y que vayan mejorando en pro al fútbol nacional.

"Es un grupo constituido por el 90% de jugadores de la LPF, es una realidad a nivel mundial, que tengan jugadores con más minutos que otros y hay que ser valientes para hacer debutar a chicos de 16,17, 18 años, pero no deja de ser una oportunidad, Panamá debe convertirse en un país de exportación a nivel mundial, tenemos que mejorar la liga, en estructuras y demás".

SOBRE LOS RIVALES

Para Ángel Sánchez, no hay partido fácil en el Premundial Sub-20 de Concacaf y por ende van a jugarse cada partido como si fuera una final.

"A mi me ha costado mucho estar aquí sentado, no estoy aquí porque tenga padrinos o amiguismos, estoy enfocado en el primer partido que es Aruba, es ahorita el que me roba el sueño porque igual que contra El Salvador son tres puntos importantes, respeto a los tres rivales La verdad que vamos a jugar cada partido con lo mejor que tenemos, pensando en nosotros y como hacerles daño al rival, hay un tema psicológico que cuando salimos confiados o pensando en que somos superiores a otros, la pagamos. El domingo saldremos a matar, con lo mejor que tengo porque yo quiero clasificar en este Premundial".

SOBRE LA NO CONVOCATORIA DE CARLOS KURÁNYI

"El tema de la privacidad es un código, el tema de Kuranyi lo estamos tratando desde el año pasado, Thomas se ha encargado del tema conmigo. Obviamente, no nos sobran jugadores con pasaporte en el extranjero con el perfil así, lo inscribimos con una posibilidad y debía entrenar y no pudo venir, porque firmó con un club y no le dieron permiso".