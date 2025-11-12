¡ATENCIÓN! Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá

El defensor panameño Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá para el duelo correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.
Además, se añadió que dos miembros del cuerpo técnico tampoco lograron viajar.
De confirmarse su baja, se sumaría a la del lesionado Édgar Yoel Bárcenas y Michael Amir Murillo, quien es duda por molestias.
Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF
- Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
- Hora: 9:00 P.M.
- Lugar: Estadio Del Trébol
- Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes