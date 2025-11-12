¡ATENCIÓN! Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá

¡ATENCIÓN! Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Guatemala FOTO: EDGARDO FARIÑA

El defensor panameño Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá para el duelo correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

Según diversos informes, el zaguero del FC Pari Nizhniy Novgorod de la Liga Premier de Rusia no pudo viajar por un tema de migración.

