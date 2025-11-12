Marea Roja Marea Roja -  12 de noviembre de 2025 - 19:48

¡ATENCIÓN! Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá

El defensor panameño Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá para las Eliminatorias.

FOTO: EDGARDO FARIÑA

El defensor panameño Edgardo Fariña no viajó a Guatemala con la Selección de Panamá para el duelo correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

Según diversos informes, el zaguero del FC Pari Nizhniy Novgorod de la Liga Premier de Rusia no pudo viajar por un tema de migración.

Además, se añadió que dos miembros del cuerpo técnico tampoco lograron viajar.

De confirmarse su baja, se sumaría a la del lesionado Édgar Yoel Bárcenas y Michael Amir Murillo, quien es duda por molestias.

Fecha, hora y dónde ver Guatemala vs Selección de Panamá en Eliminatorias CONCACAF

  • Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
  • Hora: 9:00 P.M.
  • Lugar: Estadio Del Trébol
  • Dónde seguir: En vivo por la señal de RPC Televisión y más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
