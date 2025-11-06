¡BOMBAZO! Alberto Quintero regresa a la Selección de Panamá

Thomas Christiansen , director técnico de la Selección de Panamá , incluyó a Alberto Quintero en su convocatoria para los partidos de noviembre ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

Del listado, resalta el regreso a la convocatoria del experimentado mediocampista Alberto Quintero , del CD Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol.

Para Quintero, de 37 años y 138 partidos jugados con Panamá Mayor, es su primer llamado a la Selección Nacional desde su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo del 2024.

"Negrito" disputó su último partido por Eliminatorias Mundialistas el pasado 31 de marzo del 2022 en la victoria de Panamá como local sobre Canadá por 1-0 en la última fecha del camino al Mundial de Catar 2022, según información de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Números de Alberto Quintero con la Selección de Panamá

Desde su debut en 2007 con el equipo panameño, Quintero suma 138 partidos con 7 goles y 16 asistencias brindadas, sumando Eliminatorias, amistosos, Copa Oro, Torneo UNCAF, Liga de Naciones CONCACAF, Copa América y Clasificatoria a la Copa América.