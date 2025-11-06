¡Regresó una figura! Selección de Panamá revela convocatoria para Eliminatorias en noviembre

La Selección de Panamá con una gran sorpresa en la lista, ya tiene sus convocados definidos para los próximos encuentros de la Fecha FIFA de noviembre por la Fase Final de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El onceno nacional se estará preparando para chocar de visita el próximo 13 de noviembre frente a Guatemala en el "Estadio Del Trébol" y luego recibirá en casa a El Salvador , el martes 18 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por las últimas fechas del grupo A de la Ronda Final de las clasificatorias.

El DT Thomas Christiansen presentó una lista con un total de 25 jugadores, divididos en 23 provenientes de clubes del extranjero y dos del plano local por la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Del listado, resalta el regreso a la convocatoria del experimentado mediocampista Alberto Quintero, del CD Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol.

Para Quintero, de 37 años y 138 partidos jugados con Panamá Mayor, es su primer llamado a la Selección Nacional desde su última convocatoria para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF en marzo del 2024.

Quintero disputó su último partido por Eliminatorias Mundialistas el pasado 31 de marzo del 2022 en la victoria de Panamá como local sobre Canadá por 1-0 en la última fecha del camino al Mundial de Catar 2022.

También destaca en la lista el regreso de los futbolistas Edgardo Fariña y Carlos Harvey, ambos ausentes de los pasados partidos de Eliminatorias en el mes de octubre por lesión y de igual forma sobresale el llamado de Jovani Welch.

LISTA DE CONVOCADOS - SELECCIÓN DE PANAMÁ

FECHA FIFA – NOVIEMBRE

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Edgardo Fariña FC Pari Nizhny Novgorod (RUS)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Jovani Welch Monagas SC (VEN)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Yoel Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Alberto Quintero CD Plaza Amador (PAN)

Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)

Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz Club León (MEX)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo CD Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)

FUENTE: FPF