Cecilio Waterman: "Es un lindo reto para nosotros como grupo"

"Hace rato que no nos veíamos, tambien hace mucho tiempo no venía por acá, no se creo que cuando jugaba reserva si no me equivoco, en el 2019 en el proyecto gol y muy lindo siempre visitar el interior", señaló Cecilio Waterman.

"Cada vez que te pones esta camiseta creo que tienes que asumirlo de la mejor responsabilidad. Lo que representa este país y como grupo nos estamos preparando de la mejor manera para llegar bien a ese partido, que lo que mas deseamos es ganarlo", destacó Waterman.

La selección de Panamá arranca otra jornada de entrenamientos pensando en Costa Rica.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/tOfj6c6shE — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 22, 2023

El rival

"Sabemos lo difícil que es jugar contra ellos, no hemos podido sacar buenos resultados. Es un lindo partido, un lindo reto para nosotros como grupo, como país también, ojala que se nos pueda dar a nosotros porque lo más importante es ganar", finalizó.