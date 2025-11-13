Cecilio Waterman: "Muy contento, seguimos en carrera"

El delantero de la selección de Panamá Cecilio Waterman habló en la zona flash después del importante triunfo ante el onceno de Guatemala en el Trébol, por marcador de 3-2 en partido correspondiente al Grupo A de las eliminatorias Concacaf de cara al Mundial 2026.
El goleador, Cecilio Waterman
"La verdad que muy contengo con los goles, la verdad que en el fútbol es el resultado mas engañoso y se nos vinieron, esta cancha ellos la conocen, hicieron su segundo tiempo la verdad, pero pudimos controlarlo y hacer el gol de Fede. Todavía estamos en carrera, ahora tenemos que ir a Panamá hacer las cosas bien, Guatemala no le va a regalar nada a Surinam y vamos a seguir positivo para que las cosas se nos den", añadió el atacante del Coquimbo Unido.
"Fueron lindos goles, estoy muy contento que ganamos y ahora esperar a Panamá y que podamos sacar los tres puntos", finalizó el experimentado de 34 años de edad.